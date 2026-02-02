'Аж сердце защемило...' Учебник 'Рідна мова' 2003 года выпуска вызвал ностальгию в сети

Учебник "Рідна мова" 2003-го года издания вызвал ностальгию в сети. Многие из украинцев вспоминали школьные годы и указывали на то, что новые пособия стали "бездушными".

Фото учебника выложила Аля с никнеймом alyenkaya.alya.ay в заметке в Threads. Она поделилась, что найдя книгу, почувствовала, что "детство попало в глаз".

Пользователей соцсети захватили воспоминания из школьных лет. Большинство вспоминало годы учебы, а некоторые подчеркивали изображение на учебнике, которое вызвало эмоции от ожидания праздников.

"У нас такие были! Даже сердце защемило".

"Сразу вспомнила школьные годы и как классный руководитель всегда кричала: "Почему не сдали учебники в библиотеку?" Если бы я тогда знала, что это лучшее время в моей жизни".

"Увидела фото – почувствовала те же эмоции от ожидания праздников, которые были тогда".

"Те старые книжки – в самое сердечко, новые какие-то бездушные".

"И это надо было во время года ее заменять, потому что первая часть закончилась. И вы бежите в библиотеку, эти рисунки, эти упражнения.. Эх, какая ностальгия".

