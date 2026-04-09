'B2 – это не уровень преподавателя'. Известная школа по английскому языку засветилась в скандале: неинтересные уроки, ошибки и проблемы с возвратом средств

Украинка Дарья Зинченко рассказала об опыте сотрудничества с известной школы английского языка в Киеве. Девушка вместе со своим парнем хотела усовершенствовать уровень знаний и без колебаний оплатила занятия.

Видео дня

В заметке в Threads она отметила, что им не понравился урок, ведь педагог не соответствовал ожидаемому уровню знаний и объяснял "базовые вещи". Кроме того, преподаватель делал ошибки во время проведения урока, а другой имел уровень "студента на подработке".

"Мы с парнем хотели прокачать В2, просили с самого начала учителя С1, без колебаний заплатили деньги и потом начал происходить треш. Это у меня еще нет записанного разговора, где я вымаливала у менеджеров вернуть средства. Их ответ: "Это не конструктивный диалог, давайте вы к нам на бесплатный клаб придете". Будьте осторожны со школами и сначала оплачивайте одно занятие, а не весь курс", – написала Зинченко.

Она отметила, что хотела вернуть деньги за оплаченный курс, однако ей пришлось "унижаться" в общении и получать сообщения о том, что деньги ей вернут "в случае исключения", ведь их можно вернуть не позднее второго урока.

В комментариях пользователи сети отмечали, что учебное заведение имеет скандальную репутацию, ведь не впервые обманывает учеников. В частности, о своем опыте делились и потенциальные преподаватели. Многие из них указывали, что при собеседовании не нужно было иметь педагогическое образование, а оплата преподавателя составляет 100–120 гривен за урок. Кроме того, украинцев раздражал сервис, ведь школа навязывала свои услуги.

"Они приглашали меня к себе работать. Когда спросила о требованиях, сказали уровень В1 и педагогическое образование не обязательно. Платят 100–120 грн/урок".

"Как человек, который когда-то работал в антишколе, говорю вам: бегите оттуда".

"Ой, а как они отзванивать любят. Имела опыт с ними, не очень понравилось и они тупо названивали мне через день, чтобы продлить абонемент. Это уже откровенно бесило".

"Антишкола – это дно. На пробных уроках вместо урока языка, мне просто 30 мин показывали ценники на занятия".

"Боже, я только увидела название школы, и уже давление поднялось. Как-то они мне попали на рекламу, я только хотела уточнить и все. Они звонили, сообщения писали, даже предлагали занятия для моего ребенка. У них очень тяжелые методы и менеджмент".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!