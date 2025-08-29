''Бачачи'' или бачучи'': как правильно сказать на украинском

Глагол "бачити" в украинском языке относится ко второму спряжению, что определяет правильную форму наречия. Хотя в литературе прошлых веков, в частности в произведениях Ольги Кобылянской или Владимира Винниченко, можно встретить вариант "бачучи" вместо "бачачи".

Из-за исторической вариативности правописания ранее обе формы могли встречаться в художественных произведениях. Форма "бачучи" была распространена ранее из-за вариативности правописных норм, но сегодня она считается устаревшей.

В Телеграм-канале "Correctarium — Украинский язык" объяснили, что глагол "бачити" относится ко второму спряжению. Именно поэтому единственной нормативной формой наречия в украинском языке является "бачачи".

Для лучшего понимания глагола "бачити" полезно обратиться к его грамматическим формам. В настоящем времени мы говорим: "я бачу", "ти бачиш", "вони бачать". В повелительном наклонении — "бач" или "бачте". Прошедшее время имеет формы ""бачив", "бачила", "бачило", а безличная форма — "бачено".

Эти примеры показывают, как глагол изменяется в зависимости от контекста, но наречие остается постоянным — "бачачи".

Словоизменение инфинитива "бачити"

Знание правильных форм помогает не только избегать ошибок, но и обогащает речь. Использование "бачачи" вместо "бачучи" является важным шагом к сохранению чистоты украинского языка.

Поэтому, если вы хотите говорить правильно, запомните: современная норма — это "бачачи". Это небольшое, но важное правило, которое делает нашу речь более гармоничной. Следите за подобными речевыми нюансами, чтобы общаться уверенно и грамотно.

