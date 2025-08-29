Какое ударение в слове 'цінник': многие украинцы ошибаются

Ударения украинского языка можно изучать бесконечно. Ведь исторически сложилось, что ударение у нас является свободным и подвижным и единственный правильный способ перестать ошибаться, это заучить правильные варианты.

Сегодня OBOZ.UA предлагает поговорить об ударении слова "цінник". Им обозначают справочник или указатель цен, расценок на что-либо. Нередко можно услышать, что ударение в нем ставят на первом слоге. И это ошибка.

Большинство авторитетных украинских словарей, которые фиксируют именно литературную норму языка, указывают, что ударение в слове "цінник" должно ставиться на второй слог – на звук і. Но откуда тогда такая популярность неправильного варианта? Опять же, виновата длительная русификация. Мы так долго пользовались русским словом "ценник", которое действительно имеет ударение на первом слоге, что привыкли и начали использовать его и в украинском.

Кстати, если обратить внимание на исходное существительное "ціна", от которого образовалось производное "цінник", то в нем тоже ударением является второй слог. По нему и можно себя проверять в случае необходимости.

Таким образом, вариант "цІнник" является формой калькирования русского. Хотите говорить без ошибок – запоминайте правильное ударение "ціннИк" и пользуйтесь им в быту.

