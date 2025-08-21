Какое ударение в слове ''щільний'': правило, которое знают не все

Украинский язык богат словами, в которых ударение может вызвать трудности. Некоторые из них настолько распространены, что люди привыкают произносить их неправильно.

Одно из таких слов – прилагательное "щільний". Его часто можно услышать в повседневной речи с различными вариантами ударения. Однако правильное ударение определено языковыми нормами, и знать его важно каждому, кто стремится говорить грамотно.

Слово "щільний" имеет несколько значений. Оно может описывать предметы или вещества, части которых тесно соединены между собой, а также толпу или расположение предметов, когда они находятся очень близко друг к другу.

Кроме того, это прилагательное используется в выражении "щільний вогонь" — когда пули или снаряды летят настолько часто, что создают сплошную полосу.

Блогер и популяризатор украинского языка Ольга Багний в своем видео на TikTok напомнила: ударение в слове "щільно" всегда падает на первый слог, и это же правило распространяется и на прилагательное "щільний". Произношение "щільний" или "щільна" с ударением на втором слоге является неправильным.

Таким образом, независимо от контекста — или речь идет о "щільний графік", "щільну тканину" или "щільний вогонь" — ударение всегда должно падать на первый слог. Это правило поможет избегать ошибок и сохранять чистоту украинского языка.

"Ударение в слове "щільно" не вызывает сомнений, оно падает на первый слог. Но когда говорим уже, например, о плотном графике или плотной ткани, то можно слышать варианты "щільнИй", "щільнА". Это ударение ошибочное, запомните. "Щільно" значит "щільний", "щільна", "щільне". Вот так, правильно", – объяснила Багний.

Склонение слова "щільний"

