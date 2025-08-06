Правильно ли говорить 'закрутки': есть важный нюанс

Задумывались ли вы, как правильно называть консервацию, которую мы готовим на зиму? Многие привычно употребляют слово "закрУтки", имея в виду банки с вареньем или овощами.

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Однако как отметила радиоведущая и блогер Оля Багний, в этом слове есть важный нюанс, который следует учитывать. В своем видео в TikTok она поделилась с подписчиками правильным произношением и объяснила, как избежать распространенной языковой ошибки.

Оля Багний отметила, что правильное произношение слова в значении консервированных продуктов – это "зАкрутки" с ударением на первом слоге. Часто люди ошибочно говорят "закрУтки", перенося ударение на второй слог, что является неправильным.

По ее словам, ударение на первом слоге является нормативным для обозначения банок с консервацией. Эта деталь важна для тех, кто стремится говорить на украинском правильно. Блогер призвала обращать внимание на такие мелочи, ведь они формируют культуру речи.

"Варенье можно сделать из чего угодно, надо только добавить сахар и фрукты. Варенье часто называют "закрутками", потому что этот процесс предусматривает закручивание варенья в банки. Но знаете ли вы, что правильно говорить не "закрУтки", а "зАкрутки"? Так в этом слове ударение падает на первый слог, не "закрУтки", а "зАкрутки"", – объяснила Багний.

Украинские словари подтверждают, что слово "закрутка" имеет несколько значений. Кроме банок с консервацией, оно может означать деревянный брусок для запирания дверей, крышку с резьбой для бутылок или даже завиток волос.

В разговорной речи "закрутка" также используется для обозначения собранных в узел волос или обрядовых свитых стеблей злаков. Эта многозначность делает слово уникальным, но требует внимания к контексту. Таким образом, правильное употребление зависит от того, что именно мы хотим сказать.

Интересно, что слово "закрутка" имеет и медицинское значение – так называют повязку с приспособлением для остановки кровотечения на раненой конечности. В некоторых случаях оно может даже обозначать извилины мозга. Такое разнообразие значений показывает, насколько богат украинский язык. Однако в быту чаще всего "зАкрутки" ассоциируются именно с домашней консервацией.

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