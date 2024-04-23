Бакалавром можно будет стать через 3 года, а университеты получат более широкую автономию: какие изменения ждут высшее образование после решения Верховной Рады

Верховная Рада приняла во втором чтении закон о развитии индивидуальных образовательных траекторий. Согласно документу, студенты смогут заканчивать бакалаврскую программу за три года вместо четырех. Кроме того, обучение можно будет совмещать с работой и образованием за границей.

Об этом сообщил министр образования и науки Украины Оксен Лисовой в Facebook. Он отметил, что закон является составной частью комплексной трансформации системы высшего образования, которая предусматривает повышение ее качества. По словам главы МОН, благодаря изменениям расширится автономия университетов и они смогут свободно выбирать методы обучения по нерегулируемым специальностям.

"Учреждения смогут самостоятельно определять инструменты для достижения установленных стандартом компетентностей по нерегулируемым специальностям. Стандарты высшего образования будут обновляться в течение следующих месяцев, что уже давно ко времени. А в этих стандартах появится больше избирательности, что в конечном итоге увеличит конкуренцию в университетах – лучшие преподаватели с инновационными курсами получат больше возможностей, а студенты – высшее качество", – отметил Лисовой.

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По его словам, благодаря принятому решению у студентов будет больше свободы и возможностей. В частности, они смогут самостоятельно определять, сколько времени и в каком темпе учиться.

Кроме того, абитуриенты, которые еще не определились со специальностью, смогут поступить на междисциплинарную программу в пределах одной или нескольких отраслей, а через год или полтора сменить профессию.

Для регулируемых специальностей, таких как право, медицина или правоохранительная деятельность, будут детально определены требования к компетентностям и результатам обучения, поскольку студенты должны сдавать квалификационные экзамены.

Глава МОН подчеркнул, что благодаря принятым изменениям стандарты высшего образования в Украине приближаются к европейским и являются важным шагом на пути качественной трансформации государства.

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