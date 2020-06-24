Бактерии: строение, виды, интересные факты

Бактерии – это крошечные маленькие организмы, которые есть везде вокруг нас. Мы не можем их увидеть без микроскопа, потому что они маленькие, но они находятся в воздухе, на нашей коже, в наших телах, в земле и во всей природе.

Бактерии – это одноклеточные микроорганизмы. Их клеточная структура уникальна тем, что они не имеют ядра, и большинство бактерий имеют клеточные стенки, похожие на растительные. Они бывают разной формы, включая прутья, спирали и сферы. Некоторые бактерии могут "плавать" вокруг, используя длинные хвосты, называемые жгутиками. А больше о одноклеточных организмах читайте в учебнике по биологии за 6 класс И.Ю. Костикова.

Общая характеристика

Большинство бактерий безопасны, но некоторые могут сделать человека больным. Эти бактерии называются возбудителями болезней. Возбудители болезней могут вызывать заболевания у животных и растений. Например, проказа, пищевые отравления, пневмония, столбняк и брюшной тиф.

К счастью, есть антибиотики, которые помогают бороться с вредными возбудителями. Также антисептики, которые помогают нам очищать раны от бактерий и антибиотическое мыло, которое мы используем для промывания, чтобы избежать плохих возбудителей. Поэтому не стоит забывать мыть руки!

Однако в действительности большинство бактерий очень помогают человеку. Они играют важную роль в экосистеме планеты, а также в выживании человека.

бактерии Ukrinform.ua

Бактерии в теле человека

В нашем теле много хороших бактерий. Основная их цель – это помочь нам переварить и расщепить пищу. Некоторые бактерии также могут помочь иммунной системе защитить человека от определенных организмов, которые могут сделать его больным.

Строение и виды бактерии

Научное название клеток бактерий – прокариоты. Прокариоты являются достаточно простыми клетками, поскольку они не имеют клеточного ядра или других специализированных органелл.

По форме одноклеточные бактерии разделяют на:

коки, их еще называют шаровидные, они имеют сферическую форму;

палочки (бациллы), имеющие форму цилиндра;

вибрионы, имеют форму комы;

спириллы – спирально изогнутые палочки.

строение бактерии википедия

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