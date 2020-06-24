Бактерії: будова, види, цікаві факти

Бактерії – це крихітні маленькі організми, які є скрізь навколо нас. Ми не можемо їх побачити без мікроскопа, тому що вони маленькі, але вони знаходяться в повітрі, на нашій шкірі, в наших тілах, в землі та в усій природі.

Бактерії – це одноклітинні мікроорганізми. Їхня клітинна структура унікальна тим, що вони не мають ядра, і більшість бактерій мають клітинні стінки, схожі на рослинні. Вони бувають різної форми, включаючи прути, спіралі та сфери. Деякі бактерії можуть "плавати" навколо, використовуючи довгі хвости, що називаються джгутиками. А більше про одноклітинні організми читайте в підручнику з біології за 6 клас І.Ю. Костікова.

Загальна характеристика

Більшість бактерій безпечні, але деякі можуть зробити людину хворою. Ці бактерії називаються збудниками хвороб. Збудники хвороб можуть викликати захворювання у тварин і рослин. Наприклад, проказа, харчові отруєння, пневмонія, правець та черевний тиф.

На щастя, є антибіотики, які допомагають боротися зі шкідливими збудниками. Також є антисептики, які допомагають нам очищати рани від бактерій і антибіотичне мило, яке ми використовуємо для промивання, щоб уникнути поганих збудників. Тому не варто забувати мити руки!

Проте насправді більшість бактерій дуже допомагають людині. Вони відіграють важливу роль в екосистемі планети, а також у виживанні людини.

Бактерії Ukrinform.ua

Бактерії в тілі людини

В нашому тілі багато добрих бактерій. Основна їхня мета – це допомогти нам перетравити та розщепити їжу. Деякі бактерії також можуть допомогти імунній системі захистити людину від певних організмів, які можуть зробити її хворою.

Будова та види бактерії

Наукова назва клітин бактерій – прокаріоти. Прокаріоти є досить простими клітинами, оскільки вони не мають клітинного ядра або інших спеціалізованих органел.

За формою одноклітинні бактерії поділяють на:

коки, їх ще називають кулясті, вони мають сферичну форму;

палички (бацили), що мають форму циліндра;

вібріони, що мають форму коми;

спірили – спірально вигнуті палички.

Будова бактерії Вікіпедія

Цікаві факти про бактерії: