'Бажаючі, до дошки!' Что не так с фразой, которую любили говорить учителя в 90-х

Как назвать человека, который чего-то хочет, желает, стремится? Например, заработать на уроке хорошую оценку за ответ. Возможно, вам тоже учителя предлагали такую возможность с помощью фразы: "Бажаючі, до дошки!" Вот только с точки зрения литературного украинского языка фраза эта содержит грубую ошибку.

Все дело в использовании активного причастия "бажаючий". Такие слова не свойственны украинскому языку. Их легко узнать по суффиксам -ач-/-яч-, -уч-/-юч-. Как правильно заменить это слово, объяснил в своей работе "Как мы говорим" писатель, филолог Борис Антоненко-Давидович.

Он назвал причастие "бажаючий" искусственным и порекомендовал его избегать. Причем Антоненко-Давидович предложил два способа обойти эту ошибку.

Первым он назвал замену активного причастия описательной конструкцией "той/котрий/який бажає". Вместо "бажаючі взяти участь в екскурсії" лучше сказать "ті, хто бажають взяти участь в екскурсії" – фраза при этом не потеряет смысла.

Впрочем, в украинском языке есть более элегантный способ обойти употребление причастия "бажаючий". Замените его на прилагательное "охочий". Его словари толкуют так: тот, кто проявляет желание, готовность к чему-либо; который по собственной воле соглашается на что-то; который имеет особую склонность к чему-то, очень любит что-либо; доброволец.

Так что людей, желающих записаться на экскурсию из примера Антоненко-Давидовича, можем назвать просто "охочі взяти участь в екскурсії". В таком случае никакой ошибки не возникнет.

