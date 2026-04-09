Забудьте слово 'картавий': как назвать человека, который не произносит звук 'р'

В современном украинском языке присутствует достаточно много русизмов, которые большинство украинцев таковыми не считают. Одним из таких является слово "картавий", описывающее человека, который нечетко произносит звук "р".

Если обратиться к научным терминам, то в логопедии сложности с произношением буквы "р" называют "ротацизмом". Однако в быту это значение не используют. Однако и привычное многим "картавость" – ошибочное, на самом деле правильно говорить "г аркавість ". Подробнее об этом читайте в материале OBOZ.UA.

"То есть человек, который не произносит букву "р", – "гаркавий", а не "картавий", – говорит языковед Мария Словолюб в своем видео в социальной сети TikTok.

Это слово можно встретить и в произведениях классиков:

Дячиха хвалилась: протопоп гонобить в собор его взять, а из собора к нам. – Того гаркавого да кострубатого? – спросила Кулиничиха (Панас Мирный).

