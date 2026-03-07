Что такое ляпанци: это исконно украинское слово мало кто знает

Украинский язык имеет немало слов, о которых большинство и не слышало. Одним из них является исконно украинское слово "ляпанці".

Означает оно "капці, які ляпають", пишет сайт Горох. То есть пляжные тапочки, чаще всего произведенные из резины. Подробнее об этом слове читайте в материале OBOZ.UA

Слово "ляпанці" имеет украинское звукоподражательное происхождение, которое образовано от глагола "ляпати". Такое название из-за звука, который обувь издает во время ходьбы. Более распространенным среди украинцев является слово "шльопанці", однако именно "ляпанці" является исконно украинским.

Сайт "Словотвір" также предлагает вариант "ляпчики". Его происхождение так же от звука, который издает обувь во время ходьбы.

