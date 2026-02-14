Только не говорите 'перчатки': как назвать по-украински рукавицы с отделениями для каждого пальца

Среди украинцев очень распространено слово "перчатки" – им называют обычные рукавицы, в которых есть отделение для каждого пальца. Однако это русизм, а в украинском языке есть свое соответствие.

Это – "пальчатки". Именно так следует называть рукавички с пятью пальцами. Об этом в своем посте в социальной сети Facebook написала редактор Ольга Васильева.

"Меня всегда мучило, что в украинском языке перчатка с отделениями для каждого пальца не имеет отдельного слова для своего обозначения. Это неудобно и нефункционально. Но, слава Богу, мучает не только меня. Вы удивитесь, но слово "пальчатка" есть во всех словарях: у Гринченко, Уманца и Спилки, Крымского и Ефремова, а также в СУМ-20", – пишет филолог.

"Итак, рукавиця – це рукавиця, а пальчатка – це пальчатка", – указывает языковед.

И толковый словарь украинского языка также подтверждает существование этого слова в украинском языке, хотя и с отметкой "диалектное". Однако, по словам Ольги Васильевой, на самом деле оно не диалектное, и имеет широкую географию – от Волыни и Подолья до Северщины и Слобожанщины.

