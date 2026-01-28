Как сказать на украинском 'тьотя'? Вы будете удивлены

Многие украинцы уверены в том, что слово "тьотя" является русизмом, и на украинском правильно обращаться только "тітка" или "тітонька". Однако это не так.

Об этом в своей посте в социальной сети Facebook указывает филолог и редактор Ольга Васильева. По ее словам, все, кто говорит, что у нас есть только выше перечисленные варианты, обворовывают язык, ведь "тетка" и "тетушка" есть и в русском языке.

"Слово "тетя" – не русизм. Оно есть в словаре Гринченко (как и "дядя")", – пишет языковед и добавляет, что в звательном падеже следует говорить "тьоте", а не "тьотю".

"Такие формы мы склоняем по аналогии с существительными третьего склонения ("радосте", "милосте"). Это зафиксировано в словарях Григория Голоскевича, Ларисы Скрипник и Нины Дзяткивской, Николая Погребного и других", – объясняет она.

