Бегал по коридору и толкал детей: сеть озадачило поведение 11-классника и реакция учительницы

В социальной сети Threads разгорелась дискуссия относительно поведения 11-классника, который бегал по коридору и толкал детей. На нарушение дисциплины отреагировала учительница, которая сказала, что если парень продолжит, то "скоро пойдет в окопы копать ямы".

После замечания педагога школьник пришел домой и рассказал о ситуации родителям. Узнав об этом, папа ученика обратился к администрации школы с требованием уволить учительницу. О случае в посте на личной странице рассказала украинка Елена Присяжная, отметив, что он произошел с братом ее подруги.

Когда выяснилось, что у педагога муж и сын находятся на войне и она в плохом психологическом состоянии, мужчина забрал заявление с требованием об увольнении. Сама же Присяжная отметила, что была "приятно удивлена, ведь к учителям проявляют понимание".

"Ситуация у подружки: ее брат в 11-м классе, бегал по коридору, толкал детей. Учительница сказала: "Будешь так себя вести – скоро пойдешь в окопы ямы копать". Брат приходит домой. Говорит родителям. Скандал. Их папа идет в школу с требованием, чтобы учительницу уволили. Выясняет, что у нее муж и сын на войне. И она в плохом психологическом состоянии. После этого он забирает заявление с требованием об увольнении. Когда подружка рассказала, я была приятно удивлена, потому что наконец-то к учителям проявляют хоть какое-то понимание", – написала Присяжная.

Украинцы возмутились такой ситуации и отмечали, что неприемлемым в этом случае является то, что взрослый школьник позволяет себе такое поведение, а его родители, вместо того, чтобы провести беседу с сыном, идут разбираться с учительницей. Кроме того, пользователи сети отмечали, что за подобное нарушение дисциплины парню должно быть стыдно.

"Да, учительница неправильно поступила. Нужно было сразу к директору и вызвать родителей. И пусть дома сидит этот ребенок с папой, пока не научится вежливо себя вести в школе. Школа – это не зоопарк. Папа посидел бы с ним пару дней и научил бы. И сам начал бы уважать учителей".

В то же время значительное количество украинцев обратило внимание на психологическое состояние учительницы, мол, если она имеет какие-то проблемы, то ей необходимо пройти реабилитацию и только после этого работать с детьми.

"Парень должен быть наказан родителями, и это отдельный разговор. Потому что толкание других детей – это тоже вавка в голове. Но допускать к работе учителя в плохом психологическом состоянии – это верх непрофессионализма. И я бы устроила невероятный скандал, если бы такой человек был рядом с моим ребенком".

"Не совсем поняла учительницу, какие-то неправильные слова подобрала. Но родители парня могли бы хоть у сына расспросить о причине его глупого поведения. Чаще всего 11-классники – это уже взрослые ребята, которым неинтересно цеплять младших, они в своем мире, уже мыслями на выпускном. Могут друг с другом только конфликтовать или дружить".

"Меня как-то больше волнует психологическое состояние и поведение учительницы, надеюсь, что ей оказывается соответствующая профессиональная помощь психолога, а то место работы все-таки очень деликатное".

