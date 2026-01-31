Беги и пиши! Украинский учитель показал упражнение с TikTok, которое привлечет всех детей в классе: сеть в восторге

Учитель английского языка из Львова Виктор Демко показал, как дети на уроке выполняют интересное упражнение, которое сам он увидел в социальной сети TikTok. Смысл упражнения в том, что надо записать в тетрадь текст из учебников, которые разложены по классу.

Этим упражнением преподаватель поделился в видео на своей странице в Instagram. В комментариях благодарят за идею и пишут, что это упражнение используется много где и некоторые называют его "Run and Write" ("Беги и пиши").

"Этой правой они практикуют память, говорение, письмо, чтение и слушание", – объясняет преподаватель и добавляет, что во время его выполнения вовлечены абсолютно все ученики.

Для того, чтобы выполнить задание, ученики делятся на команды по двое детей, задача одного: подойти к учебнику, прочитать и запомнить предложение и продиктовать его своему напарнику. Подходить к учебнику можно множество раз, главное – записать правильно. Далее то же самое делает второй ученик, и так до тех пор, пока текст не будет полностью записан.

В комментариях отмечают, что это упражнение действительно является прекрасным для развития различных навыков и заинтересованности детей изучением предмета.

