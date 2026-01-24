'Стоит на морозе, дрожит голос...' Сеть растрогало видео урока, который проводит учительница из прифронтового города

Сеть растрогало видео урока, который проводила учительница из прифронтового города. У педагога пропал интернет, и она вышла на улицу, чтобы поймать там мобильную связь и продолжить занятие.

Видео дня

Этой историей в социальной сети Threads поделилась пользователь с никнеймом elena.minenko – мама одного из учеников. Она опубликовала видео, где на фоне слышно голос учительницы, который даже немного дрожит от холода.

"У человека дрожит голос, видно, что он замерз. Она стоит на морозе и учит детей", – говорит автор. Сам пост она подписала фразой: "такие люди учат наших детей".

В комментариях учительнице пишут слова благодарности. Также благодарят автора поста, что она рассказывает про таких педагогов.

"Когда прочитала, что такие учителя учат детей, подумала, что будет гневный комментарий. Хотела пролистать. Рада, что не сделала этого. Спасибо, что замечаете. Для учителей это очень ценно", "Спасибо той учительнице", "Спасибо, что написали добрые слова об учителе – это, к сожалению, недооцененная в стране профессия".

Ранее OBOZ.UA писал о том, что воспитательница раскрыла, что дети на самом деле говорят о своих родителях: видео умилило сеть и стало вирусным.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!