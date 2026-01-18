Воспитательница раскрыла, что дети на самом деле говорят о своих родителях: видео растрогало сеть и стало вирусным
Воспитательница искусства в дошкольном учреждении США раскрыла родителям интересную тайну – их дети постоянно хвастаются ими. Об этом она рассказала в своем Instagram.
Видео, которое она опубликовала в социальной сети 12 ноября 2025 года, за первые две недели набрало более 2 миллионов просмотров и около 200 тысяч распространений. Как пишет Today.com, в ролике автор говорит, что дети так же хвастаются своими мамами и папами, как это делают взрослые, когда рассказывают о своих детях другим.
"То, как вы одержимы своими детьми – и вы идете на работу и рассказываете людям о малышах и о том, какие они замечательные и удивительные – ваши дети чувствуют то же самое к вам", – говорит Наава Кац.
По ее словам, они сидят за своим маленьким столиком, что-то делают своими маленькими ручками, рисуют карандашами и говорят, что делают это для родителей.
"Вас любят. И я действительно думаю, что кто-то должен вам это сказать", – комментирует воспитательница.
Видео нашло отклик у родителей, особенно у мам, которым действительно нужно было услышать это. Ведь отдавая ребенка в дошкольное учреждение, большинство родителей просто надеются на то, что у их детей все там будет хорошо.
"Возможность оказаться по другую сторону этого и увидеть, сколько любви эти дети имеют к своим родителям – очень важно", – считает она.
