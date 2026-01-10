'Ребенка жалко, потому что это не про костюм'. Украинцев возмутило видео мамы, которая забыла о новогоднем празднике в детском саду

В сети обсуждают ситуацию, где мама забыла об утреннем празднике ребенка. Женщина не подготовила новогодний костюм для дочери и отправила ее в детский сад в гольфе и джинсах.

Видео, которое пользователь с никнеймом yanaa.samos распространила в открытом доступе на своей странице в социальной сети TikTok в декабре, на сегодня уже собрало почти 600 тысяч просмотров и около 5 тысяч комментариев. Большинство авторов критикуют женщину, отмечая, что эту неприятную историю ребенок будет помнить всю свою жизнь. Некоторые же пользователи понимают, что мама могла забыть из-за других проблем и нагрузки, и дают ей советы, как можно было легко исправить эту ситуацию, и не оставить ребенка без костюма.

Подавляющее большинство комментаторов пишут о том, что в этой ситуации очень жаль ребенка, потому что это не о костюме, а об отношении мамы.

"Ребенка жаль, потому что это не про костюм", "Я бы ночь не спала, искала бы тот костюм по всем знакомым, или сама бы что-то придумала", "Ребенок всю жизнь будет помнить эту ситуацию..." – пишут пользователи.

Некоторые пользователи пишут, что на самом деле эту ситуацию не так и сложно было бы исправить, если бы было желание. Кто-то пишет о том, что можно было просто надеть нарядное платье, и в любом супермаркете купить обруч в виде короны, кто-то рассказывает, как из подобных ситуаций выходили они или их мамы в детстве.

Позже автор сообщения написала в одном из комментариев, что оказалось, что новогодний праздник таки в другой день, она перепутала дату, поэтому костюм у ее дочери будет. Также она опубликовала еще одно видео, где рассказывает, что не ожидала, что в двухлетнем возрасте для ребенка настолько важно платье, думала, что подарок в саду – важнее. Однако, она радуется, что дочь все же была на празднике в костюме и по словам воспитательницы, очень радовалась своему нарядному платью.

