'Не отправляйте ребенка в школу, если он не хочет...' Сеть возмутил совет родительского коуча: это вредит психическому здоровью

Если заставлять ребенка ходить в школу, когда у него нет на это желания, то это может привести к развитию выгорания и иметь длительные негативные последствия для его психического здоровья. Такое мнение озвучила родительский коуч из США Эби Кларк.

Однако в сети возникла дискуссия из-за этого заявления, поскольку большинство родителей считают, что такой подход, наоборот, еще больше навредит детям. В комментариях к видео, которое опубликовало издание Mail Online, они критикуют такое отношение к воспитанию детей.

По словам родительского коуча, дети должны иметь право высказывать свое мнение, а родители должны серьезнее относиться к желанию детей не посещать уроки. Симптомами выгорания у детей она называет чрезмерную уступчивость, апатию, отсутствие хобби, нарушение сна, нежелание завтракать и постоянные истерики.

"Многие дети переживают выгорание и замыкаются в себе, вместо того чтобы быть замечательными маленькими личностями. Они становятся чрезмерно покладистыми, потому что боятся, что их будут упрекать, и живут в режиме "бей или беги", – сказала она.

Однако с ее мнением мало кто согласился. В комментариях ей пишут, что воспитание детей – это тяжелый труд, но задачей родителей является научить детей ответственности и пониманию, что в жизни не всегда можно делать только то, что хочется – чаще приходится делать именно то, что надо.

"Если вы никогда не делаете то, что вам нужно, а вместо этого делаете только то, что хотите, как этот человек научится создавать и вносить свой вклад в общество?", "Если дети не научатся правилам с раннего возраста, у них будут проблемы не только с психическим здоровьем", "У них будет еще больше проблем с психическим здоровьем, если их не поощрять делать то, что им сложно, и таким образом преодолевать проблемы. Ходить в школу, знакомиться с другими и учиться ладить со всеми – это жизненный опыт, который мы должны усвоить как можно раньше", – пишут ей пользователи.

