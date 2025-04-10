'Берегите две вещи – позвоночник и зубы': молодой украинский учитель покорил сеть советами ученикам

Учитель английского языка одной из школ Львова Виктор Демко покорил сеть видео с рекомендациями для учеников. Молодой педагог посоветовал детям беречь две вещи – позвоночник и зубы.

Видео дня

Свой ролик он опубликовал в социальной сети Facebook и получил положительные отзывы в комментариях. Пользователи называют его отличным учителем, который имеет подход к детям.

"Зубы лечить очень дорого, а большинство болезней позвоночника – не лечатся вообще", – говорит он в видео и рассказывает, что такое протрузия межпозвонкового диска. За кадром слышно, как дети положительно реагируют на советы своего учителя.

Под постом пользователи называют педагога учителем от Бога и говорят о том, что он на одной волне с учениками.

Также в комментариях подчеркивают, что учителей, умеющих найти с детьми общий язык и могут общаться на разные темы, а не только о своем предмете – не так много, а он один из них.

Ранее OBOZ.UA писал о том, что учителя показали свой облик до и после первого дня в школе. Они сняли видеоролик, который стал вирусным в сети.

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