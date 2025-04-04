Учителя показали свой вид до и после первого дня в школе: видео стало вирусным

В одной из школ штата Аризона (США) учителя записали видео, как они выглядели до и после своего первого рабочего дня в завершение каникул. Возвращение может быть как волнующим, так и изнурительным не только для учеников.

Видео дня

Ролик, опубликованный в социальной сети TikTok, стал вирусным – он получил более 10 миллионов просмотров и около 2 миллионов лайков. На видео хорошо видно, насколько отличается внешность учителя утром и по окончании занятий – их глаза все говорят за себя.

На видео сняты несколько учителей – сначала мы видим, какие они оптимистично настроены и хорошо отдохнули после каникул и перед началом нового этапа учебного года, а следующим кадром – тот же учитель уже после занятий – волосы собраны, она истощена. И все остальные учителя – в начале они взволнованы и энергичны, и уставшие и измучены на момент окончания их смен.

Как пишет Your Tango, исследования ученых говорят, что усталость учителей может быть связана с разными факторами, включая недостаточность сна из-за постоянной необходимости носить работу с собой домой, пребывание на ногах целый день и общение с учениками, которые так же истощены, как и они. Несмотря на то, что основное внимание к обучению сосредоточено на учениках, следует не забывать об учителях, работа которых так тяжела и изнурительна, ведь они являются основой учебного опыта детей и заслуживают признания, похвалы и, конечно, отдыха.

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