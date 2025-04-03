Только 35% преподавателей Украины считают, что могут справиться со стрессом: результаты опроса

Почти каждый третий преподаватель заведения высшего образования имеет признаки скрытого выгорания. В то же время, только 35% педагогов из всех опрошенных считают, что могут справиться со стрессом.

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Такие результаты исследования были предоставлены во время мероприятия "Университеты в экосистеме "Ты как?", сообщает образовательный омбудсмен Надежда Лещик в сообщении в Facebook. Она отметила, что в учебных заведениях необходимо развертывать психологическую помощь.

Согласно опросу, 16% преподавателей имеют признаки выгорания, проявляющиеся из-за эмоциональной отстраненности, циничности, разочарования. Еще 18% склонны к избеганию рабочих задач, прокрастинации, потере мотивации.

Около 52% студентов нуждаются в психологической помощи разной степени интенсивности.

Лещик привела также в пример и данные исследования "Образовательный фронт. Влияние войны на педагогов", показавшее, что 54% учителей испытывают профессиональное выгорание. Также 54% указали, что нуждаются в психологической помощи. 29% педагогов нуждаются в умении выявлять признаки стресса у других, а 37% – умение справляться со своим стрессом.

75% школьников имели когнитивные проявления стресса, а 46% скорее испытывали стресс и психологическую травму, чем нет.

Образовательный омбудсмен отметила, что и преподаватели и ученики нуждаются в поддержке других людей, овладении навыками первой психологической помощи, объединением усилий и обменом опытом оказания такой помощи. Она подчеркнула, что все участники образовательного процесса должны заботиться о своем ментальном здоровье.

Лещик указала, что в настоящее время в 97% вузов функционируют психологические службы. Кроме того, в рамках "Ты как?" проходят масштабируемые учения.

"Поэтому поддерживаю то, что отмечали участники мероприятия, – важно продолжать развертывать психологическую помощь в ЗВО", – написала образовательный омбудсмен.

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