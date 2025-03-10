МОН призвали проверить институты повышения квалификации: учителя математики в Харьковской области – одни из самых плохих в Украине

Несмотря на то, что в Украине существует проблема с математикой в школе, этот предмет должны обязательно сдавать выпускники на Национальном мультипредметном тесте. Даже поступающие в вузы, которые выбирают творческие специальности, вместо профильных предметов, вынуждены готовиться к прохождению тестирования по математике. В то же время преподавание этого предмета также продолжает падать, о чем свидетельствует средний балл на вступительном экзамене.

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Учитывая такие данные, образовательный эксперт Сергей Бондаренко обратился к Министерству образования и науки с требованием проверить институты повышения квалификации. Ведь, по словам специалиста, на проблеме акцентирует внимание и сертификация педагогов, первый этап которой не смогло пройти значительное количество школьных преподавателей математики. Особенно сложная ситуация наблюдается в Харьковской области, отмечает Бондаренко в сообщении в Facebook.

"Проблему МОН как не решали так и не решают. Об этом свидетельствуют результаты первого этапа сертификации учителей. Мало того что математикам для прохождения первого тура необходимо было набрать лишь 86 баллов, языковедам, например, 115. К тому же, у математиков было только 70 заданий, в то время как у других по 85. Для прохождения первого этапа необходимо набрать 60% баллов. Интересно выходит, что учителю для работы достаточно знать лишь 60% учебной программы, а остальные 40% на самостоятельную обработку ребенком?", – пишет эксперт.

"Возникает вопрос: МОН в конце концов начнет что-то делать? Может, хотя бы депутаты областного совета позаботятся об образовании детей Харьковской области. Проверят качество работы институтов повышения квалификации, в том числе ХАНО, работу центров профессионального развития. Рассмотрят эти вопросы на Коллегии МОН или Департамента науки и образования?", – добавляет он.

По его словам, учителя математики хуже всего знают и преподают свой предмет среди всех участвовавших в сертификации предметников. Только один из четырех математиков Харьковской области смог решить 42 из 70 заданий.

Бандаренко отмечает, что Харьковская область всегда считалась интеллектуальным регионом, имела призовые места на олимпиадах, но в 2024 году заняла 15 место по результатам НМТ, а в 2025-м показала почти самые плохие результаты первого этапа сертификации учителей математики. Это при том, что в городе работает Харьковская академия непрерывного образования, которая отвечает за повышение квалификации учителей.

Образовательный эксперт обращает внимание, что даже учителя Херсона, Луганской области и Донбасса показали лучшие результаты. По его мнению, именно показатели независимого оценивания педагогов свидетельствуют об успехах работы учреждений повышения квалификации. По словам специалиста, материал, который изучают в университетах и затем преподают в школах, остается неизменным на протяжении многих лет, ведь математика – это не история.

"Математика это не история, которая сейчас активно меняется, не филология с новым правописанием и даже не начальная школа с НУШ. Исправьте меня, но какие изменения произошли в школьной математике за последние годы? Сколько тысяч лет теореме Пифагора, изменилась формула площади круга, что-то изменилось в синусах и косинусах? Поэтому или математиков плохо учили, что вряд ли, скорее они забыли более 40% полученных ранее знаний", – делится Бондаренко.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что только 168 учителей математики из 393 зарегистрированных прошли первый этап сертификации и смогут принять участие в следующем. Другие участники не смогли набрать необходимое количество баллов и не проходят дальше.

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