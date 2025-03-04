Каждый второй учитель математики не прошел первый этап сертификации: в каком регионе Украины ситуация хуже всего

Только 168 учителей математики из 393 зарегистрированных прошли первый этап сертификации и смогут принять участие в следующем. Другие участники не смогли набрать необходимое количество баллов и не проходят дальше. Хуже всего сдавали тестирование в Черновицкой области – только 16,67% успешно завершили независимое оценивание.

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Об этом сообщил Украинский центр оценивания качества образования на официальном сайте. В Харьковской области 24% учителей прошли дальше, в Хмельницкой – 25%.

Лучше всего справились с первым этапом педагоги Черниговской и Черкасской областей – 75% учителей успешно сдали тестирование.

*Голубой – учителя начальных классов, фиолетовый – украинского языка и литературы, зеленый – маетматики, красный – истории и гражданских дисциплин.

Всего независимое оценивание знаний и умений педагогов успешно прошли 1717 педагогов из 2499 зарегистрированных. Среди них:

начальных классов – 1031 из 1382;

украинского языка и литературы – 268 из 408;

истории и гражданских дисциплин – 250 из 316.

100% учителей украинского языка и литературы, а также начальных классов из Луганской и Херсонской областей успешно прошли первый этап. Такие показатели являются наилучшими в таблице.

Участники сертификации, набравшие менее 60 % от максимального количества тестовых баллов, не сдали экзамен, поэтому они не допущены к участию в следующем этапе.

УЦОКО передал базу учителей, успешно прошедших независимое тестирование, в Государственную службу качества образования Украины.

За следующие этапы – самооценивание участниками собственного педагогического мастерства и изучение практического опыта работы участников сертификации – отвечает Государственная служба качества образования и его территориальные органы.

Напомним, в 2024 году только 150 учителей математики из 423 зарегистрированных успешно прошли все три этапа сертификации. Из 1500 возможных педагогов начальных классов зарегистрировалось 1239, успешно прошел оценивание 651 участник. Из 501 зарегистрированного учителя украинской филологии из тысячи возможных успешно прошли все три этапа 380 педагогов. 462 педагога, преподающих историю, успешно завершили сертификацию 297 участников.

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