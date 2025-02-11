Сертификация учителей в 2025 году: обнародованы задачи и правильные ответы тестов
Украинский центр оценивания качества образования (УЦОКО) обнародовал задания и ответы первого этапа сертификации учителей начальных классов, украинского языка и литературы, математики, истории и гражданских дисциплин. Тестирование педагоги проходили 8 февраля.
Об этом УЦОКО сообщил на официальном сайте. Как известно, у учителей было 180 минут на выполнение сертификационного теста. В то же время педагоги, согласно своей специальности, имели разное количество заданий.
Так, учителя начальных классов и преподаватели языково-литературной образовательной отрасли имели по 85 заданий, математики – 70, истории – 80 заданий.
Результаты тестирования будут определяться на основании набранного участником количества баллов за выполнение всех заданий.
Для успешного прохождения независимого тестирования и участия в следующем этапе сертификации участники должны набрать не менее 60% максимального количества тестовых баллов.
Официальные результаты независимого тестирования и информация о допущении педагогов к следующему этапу сертификации будут размещены в кабинетах участников не позднее 25 февраля.
Посмотреть ответы педагоги могут тут:
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