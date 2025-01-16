Директора и завучи будут теперь участвовать в сертификации: что известно

Директора школ и завучи смогут участвовать в независимом оценивании знаний и умений педагогических работников. Согласно изменениям в Положении о сертификации учителей, педагоги должны иметь соответствующую нагрузку не менее 0,25 тарифной ставки.

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Об этом сообщается на официальном сайте Министерства образования и науки. Срок начала действия сертификата продлится три года, начиная с 1 января года, следующего после прохождения независимого оценивания.

Также учителя, которые откажутся продолжать сертификацию на любом этапе, смогут пройти ее повторно в следующем году. Кроме того, педагоги могут обжаловать результаты изучения экспертами их практического опыта в течение 3 дней после получения экспертного заключения.

Сертификация будет производиться в бумажной и/или в форме компьютерного тестирования. Экспертами могут стать педагогические, научно-педагогические работники учебных заведений с опытом не менее 5 лет. Для привлечения к проведению сертификации они должны успешно пройти соответствующее обучение.

Во время военного состояния зарегистрироваться для прохождения сертификации могут не более 5000 человек ежегодно.

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