Не учащиеся, а учителя: Украина примет участие в новом исследовании. Чем TALIS отличается от PISA

Украинские педагоги будут участвовать в независимом исследовании TALIS. В отличие от PISA, где проверяют знания подростков, оно предполагает анонимное анкетирование учителей и руководства школ по различным аспектам их профессии.

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Об этом сообщил координатор исследования Александр Елькин в комментарии Новой украинской школе. По его словам, мониторинг направлен на то, чтобы оказывать влияние на уровне образовательных политик и использовать их данные для улучшения и изменений.

Исследование проводит Организация экономического сотрудничества и развития с 2008 года каждые 5-6 лет. Новый цикл начался в 2024-м и продлится до 2026-го.

В то же время директор Украинского центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко отметила, что такой мониторинг позволит получить правдивую информацию об отношении учителей к своей работе.

"Там очень много вопросов, касающихся и составления условий и оплаты труда, и бумажной нагрузки, и, безусловно, одна из ценностей этого исследования состоит в том, что мы получим правдивую информацию о том, как учитель относится к аспектам своей работы. Собственно, из-за информирования политиков о своей позиции, учительство потенциально может получить лучшие условия труда, и определенные вещи в их труде могут быть оптимизированы и упрощены", – сказала Вакуленко.

Элькин отметил, что каждая страна делает свои выводы из результатов.

"Эти данные имеют ценность информативную, поэтому эту информацию надо выводить на уровень трансформации изменений. Поэтому это зависит от того, как мы воспользуемся этим", – сообщил Элькин.

Он добавил, что мониторинг проводит не государство, а одно из крупнейших независимых образовательных сообществ – EdCamp Ukraine.

В исследовании есть две анкеты: учительская и директорская, которую каждый педагог заполняет о себе. Приблизительная выборка полевого этапа для одной страны – 30 школ и 600 педагогов, основного этапа исследования – 200 школ и 4 000 педагогов. Каждый цикл имеет свои главные темы, которым посвящено анкетирование.

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