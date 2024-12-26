В Украине снова проверят знания 15-летних подростков: когда пройдет PISA-2025 и какой будет тематика

В 2025 году основной этап международного исследования PISA будет проведен весной. В этом цикле будет анализироваться уровень естественнонаучного образования у 15-летних подростков.

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Об этом сообщил Украинский центр оценивания качества образования (УЦОКО). Также украинские школьники примут участие в дополнительной опции – оцениванию по иностранным языкам, в частности, по английскому.

Инновационной отраслью 2025 года станет обучение в цифровом мире (Learning in the Digital World), предусматривающее оценку способности 15-летних учеников использовать цифровые инструменты для достижения жизненных целей.

"Вовлеченность Украины в каждый цикл PISA – это шаг к глобальному сотрудничеству, которое позволяет нам как лучше понять собственные образовательные проблемы, так и перенять лучший опыт других стран и воплотить его в нашей образовательной системе. Это возможность сделать образование инструментом изменений, которые будут формировать успешное будущее нашей страны", – сообщил УЦОКО.

Также специалисты УЦОКО презентовали дайджест "PISA-2022: резюме исследований 2024 года". Отчет состоит из выводов шести миниотчетов, которые эксперты центра подготовили в 2024 году по итогам углубленного анализа данных международного исследования качества образования PISA 2022 года.

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