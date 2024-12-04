Как домашние задания влияют на успеваемость школьников: результаты исследования

Домашние задания оказывают положительное влияние на учеников как начальной, так и средней школы. Однако в первых классах все же это имеет меньшую пользу. Кроме того, положительное влияние уменьшается, когда дети тратят больше времени на упражнения.

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Об этом свидетельствуют результаты британского исследования, которыми разделилась Новая украинская школа. Отмечается, что наибольшую пользу имели домашние задания, которые у школьников были дважды в неделю по первому предмету.

Согласно данным, когда дети делают домашнее задание вместе со своими одноклассниками, это положительно влияет на их успеваемость и равняется шести дополнительным месяцам прогресса.

У учеников из социально незащищенных семей может увеличиваться разрыв в образовательных достижениях.

В исследовании отмечается, что домашнее задание не должно использоваться как наказание или штраф за плохую успеваемость.

В начальной школе домашние задания показали эффективность, эквивалентную трем дополнительным месяцам обучения. В средней – пяти.

Школы должны рассмотреть варианты подхода к домашним заданиям. В частности:

преобладание качества заданий над количеством;

использование тщательно разработанных заданий, четко связанных с материалом, пройденным в классе;

четкое определение целей задания для ученичества;

понимание и устранение любых препятствий для выполнения домашнего задания, таких как доступ к гаджетам или другим ресурсам (учебникам, оборудованию, дополнительной литературе, материалам и т.п.);

овладение детьми стратегий самостоятельного обучения;

предоставление высококачественной обратной связи для улучшения результатов школьников;

мониторинг влияния домашнего задания на активность детей в обучении, их прогресс и достижения.

Важно, чтобы дети понимали цель домашнего задания. К примеру, расширить знания по какому-либо предмету либо развить свободное владение определенным.

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