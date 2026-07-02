'Берите со 100 баллами по НМТ, ведь в университетах недобор'. Украинцы поссорились из-за выпускников, которые хотят поступить на бюджет

Украинцы поспорили из-за выпускников, набравших 100–140 баллов на национальном мультипредметном тесте (НМТ), и задают вопрос, как поступить в любое высшее учебное заведение именно на бюджет. В сети удивляются, почему дети не могут самостоятельно рассчитать конкурсный балл и выбрать вуз, а ждут, что это кто-то сделает за них.

Видео дня

Дискуссия разгорелась под постом Екатерины в Threads. Она отметила, что сдавала внешнее независимое оценивание и готовилась к поступлению самостоятельно, изучая рейтинги прошлых лет и понимая свои шансы на поступление в определенные вузы, тогда как сейчас инструментов для оценки шансов гораздо больше. Кроме того, пользовательница соцсети подчеркнула, что подобные посты видит именно от молодежи, набравшей на экзамене 100-140 баллов.

"Вчерашние дети, которые штурмуют Threads со своими 100-140 баллами НМТ и желанием поступить на бюджет хоть куда-нибудь. Вас заблокировали в Google? Я сдавала ВНО в 2021 году. Мы рассчитывали конкурсный балл с коэффициентами, смотрели рейтинги прошлых лет и четко понимали свои шансы. Сейчас инструментов еще больше, но вся лента заполнена ребятами, которые ждут, что кто-то выберет за них профессию. И самое интересное, что это как раз категория людей с 100–140 баллами", — написала Екатерина.

Главные истории дня

В комментариях украинцы разделились во мнениях. Так, часть считает, что нет ничего плохого в том, что дети пытаются выбрать профессию с помощью соцсетей, ведь чаще всего именно здесь можно найти помощь. Кроме того, благодаря отзывам можно узнать, как относятся к студентам в вузе, чего не напишут на сайте учебного заведения. В то же время многие отмечали, что подобных запросов не меньше и от абитуриентов, набравших 170+ баллов на экзамене. Некоторые украинцы жаловались на то, что выпускников следует принимать даже с 100 баллами, ведь в вузах наблюдается недобор студентов.

"Если честно, я ничего плохого в этом не вижу. Во-первых, их выкладывают не только дети с максимальным баллом 140, я видела и по 180–200, а во-вторых, люди просто помогают друг другу. На сайте никогда не узнаешь, например, об отношении к студентам в том или ином вузе и так далее. Не каждый хочет поступать на бюджет туда, где к абитуриентам относятся как к собакам, вот и публикуют такие темы".

"Инструментов еще больше, и Threads – один из таких инструментов. Может, где-то не хватает абитуриентов. Дети же видят, что университеты реагируют, так почему бы не попробовать? Возможно, кто-то и откликнется. И это не исключает того, что они пробуют и другие варианты".

"Я тоже сдавала ВНО в прошлые годы, ещё в далеком 2019 году сдавала его и поступила на техническую специальность, и тоже удивляюсь нынешним абитуриентам – кажется, мотивация к учебе сейчас снизилась".

"Таких запросов не меньше и с баллами 170+, и даже 200. Потому что из вашего сообщения складывается впечатление, что самостоятельно найти информацию не могут только те, у кого средний уровень. Нет, это общий уровень наших учеников, они сейчас такие".

Ранее OBOZ.UA сообщал, сколько абитуриентов не сдали НМТ 2026.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!