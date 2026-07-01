Не превышает показатели прошлого года: сколько абитуриентов не сдали НМТ в 2026 году

Около 18 % абитуриентов не смогли набрать проходной балл на национальном мультипредметном тесте (НМТ) в 2026 году. Такие показатели соответствуют тенденциям предыдущего года.

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Об этом сообщил заместитель министра образования и науки Украины Андрей Витренко. Он подчеркнул, что в этом году количество участников, не справившихся с тестированием, не превышает прошлогодних показателей.

"Насколько мне известно, в этом году этот показатель не превышает показатели прошлого года. То есть он находится в пределах прошлогодних показателей. Это, мне кажется, до 18%", — отметил чиновник.

Напомним, Уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец обратился к правительству и Министерству образования и науки с просьбой снизить проходной балл на НМТ со 150 до 130. Он отметил, что дети находятся в неравных условиях при поступлении и испытывают стресс из-за обстоятельств, в которых сдают экзамен.

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За июнь 2026 года в Офис омбудсмена поступило 21 жалоба на проблемы во время сдачи НМТ. Чиновник подчеркнул, что правительство должно учитывать условия подготовки и сдачи экзамена, которые негативно влияют на тестирование. Это предложение также поддерживает Союз ректоров высших учебных заведений, который обратился к министру образования.

Кроме того, Лубинец считает, что МОН должно восстановить право на обжалование некорректных тестовых заданий и обеспечить обнародование тестов и правильных ответов после завершения НМТ. Кроме того, необходимо урегулировать доступ к сдаче экзамена для детей, находящихся в местах лишения свободы.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что более 90% участников явились на основную сессию НМТ.

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