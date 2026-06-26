'Напиши заявление – получишь диплом'. МОН и украинцы отреагировали на обращение Лубинца о снижении проходного балла на НМТ

Уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец обратился к правительству и Министерству образования и науки с просьбой снизить проходной балл на национальном мультипредметном тесте (НМТ) со 150 до 130. Он отметил, что дети находятся в неравных условиях при поступлении и испытывают стресс из-за обстоятельств, в которых сдают экзамен.

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За июнь 2026 года в Офис омбудсмена поступило 21 жалоба на проблемы во время сдачи НМТ. Чиновник подчеркнул, что правительство должно учитывать условия подготовки и сдачи экзамена, которые негативно влияют на тестирование. Это предложение также поддерживает Союз ректоров высших учебных заведений, который обратился к министру образования.

Также Лубинец считает, что МОН должно восстановить право на обжалование некорректных тестовых заданий и обеспечить обнародование тестов и правильных ответов после завершения НМТ. Кроме того, необходимо урегулировать вопрос о доступе к сдаче экзамена для детей, находящихся в местах лишения свободы.

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"На данный момент я зафиксировал нарушение права на образование у шестерых детей, находившихся в СИЗО – до начала нашего мониторинга администрация учреждения не обеспечила им такую возможность. И даже не пыталась. А по всей Украине таких детей 152! Право на образование не может зависеть от технических сбоев или ненадлежащей организации. Государство должно адаптировать систему образования к условиям войны, а не заставлять детей расплачиваться за ее недостатки собственным будущим", – написал чиновник.

Он обратил внимание и на условия проведения НМТ во время воздушных тревог, когда дети вынуждены сидеть более 13 часов в экзаменационных центрах без надлежащих условий. В то же время лишь треть центров работает в укрытиях, и во многих регионах ситуация критическая, ведь учебные заведения не располагают надлежащими укрытиями.

На заявление Лубинца отреагировало Министерство образования и науки. Там отметили, что приемная кампания не может руководствоваться ситуативными решениями без надлежащего анализа последствий. В то же время МОН понимает условия, в которых выпускники сдают НМТ уже пятый год полномасштабного вторжения. Именно поэтому для участников, которые по объективным причинам не смогли завершить или сдать тестирование во время основной сессии, предусмотрено участие в дополнительной.

"Повышенные минимальные требования (уровень конкурсного балла – не менее 150 даже на контракт) для отдельных специальностей вводились постепенно и не являются решением именно 2026 года. Для медицинских специальностей такая логика связана с требованиями к качеству подготовки специалистов, от которых будет зависеть жизнь и здоровье всех украинцев", – говорится в сообщении.

В то же время речь идет о таких направлениях, как право, международное право, публичное управление, международные отношения и отдельные экономические специализации, где государство поддерживает достаточный уровень академической подготовки абитуриентов, ведь эти сферы напрямую связаны с правами граждан, управленческими решениями, международным представительством Украины и работой государственных институтов.

Изменение порога повлияет не только на условия поступления, но и на качество конкурсного отбора и доверие к правилам приемной кампании. Так, в 2025 году средний конкурсный балл для поступления на бюджет по специальности С3 Международные отношения составил 174,34, а по специальности С2 Политология — 172,89.

В то же время решения об изменении правил поступления должны приниматься в рамках установленной процедуры и с учетом последствий для всей приемной кампании. МОН также подчеркнуло, что необходимо различать результаты НМТ, конкурсный и проходной баллы.

"Министерство образования и науки остается открытым для диалога со всеми заинтересованными сторонами – и в то же время непоколебимым в том, что правила поступления должны быть предсказуемыми, справедливыми и отвечающими долгосрочным интересам страны, а не ситуативно созданной напряженности", – отметило ведомство.

Предложение Лубинца возмутило и украинцев, которые отмечали, что в таком случае детям вообще можно выдавать дипломы по заявлению, но какие тогда будут специалисты. К тому же прошлогодним выпускникам ничто не мешало сдавать НМТ, а само предложение — попытка скрыть сокращение числа абитуриентов. На это сообщение отреагировал и экс-заместитель министра образования и науки Михаил Винницкий, который отметил, что "омбудсмен возглавил процесс деградации высшего образования".

"Не поддерживаю! А как же дети, которые раньше не набрали баллов, что с ними? Война уже пятый год! Так не делается! Подняли шум — давайте сделаем! Делайте со следующего года, а лучше проверьте задания".

"Дети, сдавшие НМТ в прошлые годы, у них что, ничего не мешало? Если ребенок не смог набрать минимальный балл, то какое ему высшее образование — он просто не справится. Такая инициатива — всего лишь попытка прикрыть очень малое количество абитуриентов в Украине. В результате некому учиться".

"Люди и лошади смешались в одну кучу. Снижайте порог баллов уже до 10 или до 15. Зачем этот популизм? Вопросы, заданные в НМТ, проверяют базовые школьные знания. Вопросы об укрытиях и апелляциях никак не касаются количества баллов".

Ранее OBOZ.UA сообщал, что украинцев удивили баллы Лисового на НМТ.

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