'Сдавал экзамен без стресса и мыслей о том, что от этого зависит его будущее': украинцев удивили баллы Лисового на НМТ

Украинцев удивил комментарий министра образования и науки Украины Оксена Лисового относительно его опыта сдачи национального мультипредметного теста (НМТ). Так, чиновник заверил, что набрал более 140 баллов на экзамене и "сдавал его на ходу, без подготовки".

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Об этом Лисовой рассказал в комментарии украинскому медиа. "Я не помню, какие были баллы, но я его сдал – там было 140 и выше. Это делалось на ходу, прямо между делом, абсолютно без подготовки", – поделился чиновник.

В то же время в сети раскритиковали слова Лисового, мол, он сдавал экзамен без стресса и не думал о том, что от полученных баллов зависит его будущее. В то время как некоторые говорили, что такого количества баллов недостаточно для министра образования. Другие же отмечали, что чиновник честно ответил на вопросы и должен заниматься реформами в сфере образования, а не сдавать вступительные экзамены.

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"Как министр, он должен заниматься реформами в сфере образования, а не готовиться к экзамену".

"Но, по крайней мере, честно сказал, а не 190+".

"140 – это смешно для министра".

"Все, что нужно знать об отношении человека к своей работе. Составлял на скорую руку, не задумываясь, а нужно было внимательно всё просмотреть, представить себя на месте школьников… А ещё интересно, за что этот балл? Министр образования не знает историю Украины или государственный язык?"

Ранее OBOZ.UA сообщал, что выпускница из села в Одесской области набрала феноменальные 600 баллов на НМТ 2026.

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