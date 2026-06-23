'Полностью разбила стереотип'. Выпускница из села в Одесской области набрала феноменальные 600 баллов на НМТ 2026

Выпускница Багатянской школы в Одесской области Анастасия Димова набрала максимальные 200 баллов по трём предметам на национальном мультипредметном тесте в 2026 году. Девушка не допустила ни одной ошибки при сдаче математики, истории Украины и английского языка. При этом по украинскому языку абитуриентка также набрала высокий 191 балл.

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Об этом сообщили на странице лицея в Facebook. Директор учебного заведения Александр Минженер подчеркнул, что девушка развеяла стереотип о том, что получить высокие баллы на НМТ могут только абитуриенты из крупных городов, где есть доступ к репетиторам. При этом Анастасия готовилась самостоятельно, опираясь на поддержку родной школы, и доказала, что границы исчезают, уступая место успеху.

"В масштабах страны такой показатель является уникальным, ведь это результат, который под силу лишь единицам среди сотен тысяч абитуриентов этого года", – отметил директор.

Он также добавил, что с такими баллами девушка станет самой востребованной абитуриенткой лучших вузов Украины.

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"Это оценка высочайшего экспертного уровня, которая вместе с тремя "двухсотками" выводит Анастасию в число бесспорных лидеров вступительной кампании. С таким колоссальным конкурсным баллом перед девушкой открыты двери любого топового университета Украины", – указал Минженер.

По его словам, учителя не только разглядели потенциал в девушке, но и вовремя направили, поддержали и вселили веру в собственные силы.

"Сегодня Анастасия Димова – вдохновляющий пример для всех будущих выпускников Бессарабии. Она доказывает, что внешние обстоятельства, воздушные тревоги или отключение света не способны остановить того, кто точно знает, к чему стремится", – подытожил руководитель школы.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что четверо одноклассников из Черновцов сдали НМТ по английскому языку на 200 баллов.

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