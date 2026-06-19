Четверо одноклассников из Черновцов набрали по 200 баллов на НМТ по английскому языку: в чём секрет феноменального результата
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Четверо выпускников Черновицкого лицея № 11 "Престиж" получили по 200 баллов по английскому языку на национальном мультипредметном тесте (НМТ). Еще двое из них набрали максимальные 200 баллов по истории Украины.
Об этом Суспільному рассказала классный руководитель и учительница английского языка Ирина Могила. По её словам, такого результата удалось достичь благодаря системной работе с учениками.
Класс, в котором учились выпускники, – экспериментальный, с углубленным изучением английского языка, где у учеников было по пять часов занятий в неделю. Педагог отметила, что благодаря поддержке родителей учебное заведение было обеспечено учебно-методическим материалом, а дети постоянно использовали язык в реальных условиях.
"Мы очень много путешествовали с этим классом: во время осенних, весенних и даже летних каникул объездили всю Европу", – поделилась учительница.
Подготовку к НМТ ученики начали в 10 классе, а каждые полгода проводили тестирование, условия которого были максимально приближены к реальному экзамену. Так ученики могли отслеживать свои результаты.
По 200 баллов по английскому языку получили Владислава Юрийчук и Владислав Куликовский, еще по 200 баллов по истории Украины — София Ницович и Антон Фисюк.
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