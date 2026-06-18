Президентская стипендия в размере 10 000 грн: сколько баллов нужно набрать по каждому предмету НМТ

Выпускники, набравшие 185 баллов и выше по каждому предмету на национальном мультипредметном тесте ( НМТ), будут получать ежемесячную президентскую стипендию в размере 10 тысяч гривен. Соответствующие выплаты будут получать абитуриенты, которые будут учиться в украинских высших учебных заведениях.

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Об этом сообщил Фонд Президента Украины по поддержке образования, науки и спорта. Стипендия будет выплачиваться в течение всего первого года обучения в вузе.

"На самом деле НМТ может оказаться не таким уж сложным. Но даже если вам придется приложить усилия, государство обязательно поддержит и поощрит вас. Мы будем рады видеть каждого в украинском университете", – отмечается в сообщении.

Напомним, что абитуриенты, которые не сдали НМТ в 2026 году, могут воспользоваться другими вариантами получения образования или сделать перерыв в обучении. Абитуриенты могут поступить в военные вузы, воспользоваться польско-украинскими программами или выбрать профессиональные колледжи.

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Для поступления на бакалавриат в украинские университеты НМТ является обязательным. Поступить в вуз по результатам собеседования могут лишь некоторые абитуриенты с льготами, а также те, кто уже имеет высшее образование.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что репетитор по математике, которая плохо сдала НМТ 2026, назвала свою самую большую ошибку.

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