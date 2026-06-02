Куда можно поступить в 2026 году без НМТ: есть несколько вариантов

Поступающие, которые не сдали национальный мультипредметный тест (НМТ) в 2026 году, могут воспользоваться другими вариантами получения образования или сделать перерыв между обучением. Абитуриенты могут поступить в военные вузы, воспользоваться польско-украинскими программами или выбрать профессиональные или профессиональные колледжи.

Для поступления на бакалавриат в украинские университеты НМТ является обязательным. Попасть в вуз по результатам собеседования могут лишь некоторые поступающие со льготами, а также те, кто уже имеет высшее образование, информирует Еԁцԁатіоп.ua.

Поступление в военные вузы

Для поступления в военные вузы вместо НМТ можно сдавать вступительные экзамены непосредственно в учебном заведении. Это испытания по конкурсным предметам по программам НМТ/ЗНО.

Кроме вступительных экзаменов, абитуриенты должны пройти:

психологическое обследование;

оценивание уровня физической подготовки;

медицинский осмотр.

Для поступления нужно подать заявление в ТЦК по месту жительства до 1 июня. Если сроки оформления личных дел уже прошли, поступающий может обратиться непосредственно в приемную или отборочную комиссию военного вуза с заявлением о допуске к вступительным испытаниям. Тогда необходимые документы оформляют непосредственно в учебном заведении, а ТЦК получает соответствующее уведомление.

Поступление по польско-украинским программам

Некоторые частные университеты предлагают поступление без НМТ по совместным программам с польскими вузами. Такие программы возможны только тогда, когда между украинским и польским заведениями заключено официальное соглашение о сотрудничестве. В этом случае поступающего могут зачислить в польский университет на основе свидетельства о полном общем среднем образовании и собеседования. После года обучения студент получает возможность продолжить образование в украинском вузе.

Подобные программы фактически позволяют лишь отсрочить выполнение вступительных требований, ведь сдавать НМТ все равно придется, но позже. Этот вариант не является полной заменой НМТ, а лишь альтернативной образовательной траекторией.

Профессиональные и профессиональные колледжи

Те, кто не сдал НМТ, могут поступить в учреждения профессионального предвысшего образования. После завершения обучения выпускники получают диплом профессионального младшего бакалавра и могут как трудоустраиваться, так и продолжать обучение в университете. Для поступления в профессиональный колледж необходимо пройти собеседование или творческий конкурс и написать мотивационное письмо по требованию заведения.

В профессиональных колледжах также можно за относительно короткий срок овладеть рабочей профессией и быстро выйти на рынок труда. Поступление происходит обычно без конкурса. Однако если заявлений больше, чем мест в колледже, тогда при отборе могут учитывать средний балл школьного аттестата или провести собеседование или другое вступительное испытание. Эти условия колледжи указывают в своих правилах поступления.

