'Мне не стыдно'. Репетитор по математике, которая плохо сдала НМТ 2026, назвала свою самую большую ошибку

Репетитор математики Виктория Павличук поделилась опытом сдачи национального мультипредметного теста в 2026 году и назвала свою самую большую ошибку. Педагог набрала 23 балла из 32 и отметила, что знание материала – не основной фактор успешного прохождения испытания. Она рассказала, что допустила все ошибки, о которых предупреждала своих учеников.

Видео дня

В заметке Threads репетитор советует в первую очередь беспокоиться о сне, ведь это важно для концентрации внимания. По ее словам, это стало самой большой ошибкой, ведь она спала по 4– 6 часов. Педагог отмечает, что хотя бы за два-три дня до экзамена стоит спать не менее 7 часов. В то же время в день сдачи НМТ лучше проснуться хотя бы за полтора часа, чтобы мозг успел активироваться.

За день до экзамена не стоит ничего делать, вместо этого лучше пойти на улицу или отдохнуть с друзьями.

"Вам правильно говорят учителя в школе и все вокруг, о том, что за вечер до экзамена, ничего не стоит делать. лучше выйдите на улицу и отдохните с друзьями (и никакого алкоголя перед экзаменом, внимание и концентрация сразу минус)", – отмечает Павличук.

Она также советует читать задания по несколько раз, проговаривая их про себя, ведь таким образом удастся лучше понять условие.

"У меня с этим была забавная ситуация: потому что на самом экзамене все решила правильно, но из-за пониженного внимания я неправильно читала условие. И когда слили мою сессию, я не понимала почему там не такие задачи, которые были у меня. Только вечером до меня дошло", – делится репетиторка.

Педагог подчеркивает, что не стоит сразу завершать тест. Лучше попроситься выйти, после чего вернуться и еще раз все проверить. Это нужно для того, чтобы мозг переключился, а взгляд стал более прозрачным.

"Я этого не сделала и в результате я три раза прочитала параметр будучи уверенной что надо указать сумму целых значений, а не количество. То есть, я буквально правильно решила задачу, но из-за "замыленного" взгляда и невероятной уверенности в себе, при повторной проверке не увидела что просят в условии", – рассказывает Павличук.

Она также отмечает, что не нужно бояться говорить, если что-то идет не так. Что касается математики, то педагог советует не забывать об области допустимых значений, не придумывать лишнего и пользоваться справочными материалами, даже если ученики уверены, что помнят формулу.

"Постарайтесь понять уровень сложности задания, и не тратьте на него больше времени, чем оно требует. Например, какое-то задание с большими степенями не требует от вас возведения чисел в эти степени, скорее всего там будет что-то сокращаться, исчезать и тому подобное", – резюмирует репетиторка.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что Женя Янович, который закончил школу 18 лет назад, поразил результатами НМТ.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!