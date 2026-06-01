"Мне не стыдно". Репетитор по математике, которая плохо сдала НМТ 2026, назвала свою самую большую ошибку

Ольга Выпирайленко
Моя Школа
387
Репетитор математики Виктория Павличук поделилась опытом сдачи национального мультипредметного теста в 2026 году и назвала свою самую большую ошибку. Педагог набрала 23 балла из 32 и отметила, что знание материала – не основной фактор успешного прохождения испытания. Она рассказала, что допустила все ошибки, о которых предупреждала своих учеников.

В заметке Threads репетитор советует в первую очередь беспокоиться о сне, ведь это важно для концентрации внимания. По ее словам, это стало самой большой ошибкой, ведь она спала по 4– 6 часов. Педагог отмечает, что хотя бы за два-три дня до экзамена стоит спать не менее 7 часов. В то же время в день сдачи НМТ лучше проснуться хотя бы за полтора часа, чтобы мозг успел активироваться.

За день до экзамена не стоит ничего делать, вместо этого лучше пойти на улицу или отдохнуть с друзьями.

"Вам правильно говорят учителя в школе и все вокруг, о том, что за вечер до экзамена, ничего не стоит делать. лучше выйдите на улицу и отдохните с друзьями (и никакого алкоголя перед экзаменом, внимание и концентрация сразу минус)", – отмечает Павличук.

Она также советует читать задания по несколько раз, проговаривая их про себя, ведь таким образом удастся лучше понять условие.

"У меня с этим была забавная ситуация: потому что на самом экзамене все решила правильно, но из-за пониженного внимания я неправильно читала условие. И когда слили мою сессию, я не понимала почему там не такие задачи, которые были у меня. Только вечером до меня дошло", – делится репетиторка.

Педагог подчеркивает, что не стоит сразу завершать тест. Лучше попроситься выйти, после чего вернуться и еще раз все проверить. Это нужно для того, чтобы мозг переключился, а взгляд стал более прозрачным.

"Я этого не сделала и в результате я три раза прочитала параметр будучи уверенной что надо указать сумму целых значений, а не количество. То есть, я буквально правильно решила задачу, но из-за "замыленного" взгляда и невероятной уверенности в себе, при повторной проверке не увидела что просят в условии", – рассказывает Павличук.

Она также отмечает, что не нужно бояться говорить, если что-то идет не так. Что касается математики, то педагог советует не забывать об области допустимых значений, не придумывать лишнего и пользоваться справочными материалами, даже если ученики уверены, что помнят формулу.

"Постарайтесь понять уровень сложности задания, и не тратьте на него больше времени, чем оно требует. Например, какое-то задание с большими степенями не требует от вас возведения чисел в эти степени, скорее всего там будет что-то сокращаться, исчезать и тому подобное", – резюмирует репетиторка.

