Приемная кампания 2026 года: более 90 % участников явились на основную сессию НМТ

В основной сессии национального мультипредметного теста (НМТ), которая проходила с 20 мая по 25 июня, приняли участие 324 284 абитуриента. На экзамен явились и завершили тестирование 91,5% от зарегистрированных. В дополнительном периоде должны принять участие почти 7 тысяч абитуриентов.

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Об этом сообщил заместитель министра образования и науки Николай Трофименко. Он подчеркнул, что участие в дополнительной сессии равнозначно участию в основной, а результат имеет такую же силу для поступления. Абитуриент не теряет возможности претендовать на бюджетное место или подать заявления на контрактные конкурсные предложения.

Создавать электронные кабинеты можно будет с 1 июля. Прием заявок продлится с 19 июля до 1 августа 18:00. Результаты участников дополнительной сессии появятся в личных кабинетах до 29 июля, поэтому у всех будет время подать заявления в установленные сроки.

В Запорожской, Николаевской, Сумской и Харьковской областях временные экзаменационные центры будут работать непосредственно в укрытиях. В других регионах областные военные администрации совместно с Украинским центром оценки качества образования также координируют работу, чтобы тестирование прошло в безопасных условиях.

Главные истории дня

Напомним, абитуриентам, планирующим учиться на государственном финансировании, необходимо набрать не менее 130 баллов на НМТ в 2026 году. Для поступления на специальности "Международные отношения", "Публичное управление и администрирование", "Право", "Международное право", "Стоматология", "Медицина", "Педиатрия", "Медицинская психология", "Международные экономические отношения" необходимо набрать не менее 150 баллов.

Для поступления на специальность "Фармация" необходимо набрать 140 баллов на НМТ. Чтобы поступить на контракт, абитуриентам нужно набрать не менее 100 баллов, в зависимости от высшего учебного заведения.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что участники НМТ могут узнать свои официальные результаты по шкале 100–200 баллов.

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