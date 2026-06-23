НМТ 2026: сколько баллов нужно набрать, чтобы поступить на бюджет

Абитуриентам, которые планируют учиться на бюджете, необходимо набрать не менее 130 баллов на национальном мультипредметном тесте (НМТ) в 2026 году. Для поступления на специальности "Международные отношения", "Публичное управление и администрирование", "Право", "Международное право", "Стоматология", "Медицина", "Педиатрия", "Медицинская психология", "Международные экономические отношения" необходимо набрать не менее 150 баллов.

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Такие условия предусмотрены Порядком приема на обучение, обнародованным Министерством образования и науки. В то же время для поступления на специальность "Фармация" необходимо набрать 140 баллов на НМТ. Чтобы поступить на контракт, абитуриентам нужно иметь не менее 100 баллов, в зависимости от высшего учебного заведения.

Если абитуриент не наберет минимальные тестовые баллы хотя бы по одному предмету, его не допустят к участию в приемной кампании 2026 года.

Проходные баллы на бюджетные места для каждой специальности ежегодно меняются. Государство выделяет количество мест, которое по определенному алгоритму распределяется между абитуриентами с наивысшими баллами. Также распределение госзаказа осуществляется автоматически, а места предоставляются абитуриентам, выбирающим вузы, в которых они хотят учиться.

Главные истории дня

Напомним, в Украине катастрофически упал спрос на естественные и инженерные специальности, которые критически важны для оборонного сектора и послевоенного восстановления страны после завершения войны. Так, например, 10 лет назад на химический факультет Харьковского национального университета имени Каразина поступало 80 студентов, а в прошлом году таких было всего 14.

Математика, естественные науки, а также инженерные и IT-специальности составляют основу технологического развития, обороноспособности и восстановления Украины, однако привлечь абитуриентов на эти специальности проблематично.

Ранее OBOZ.UA сообщал, когда результаты НМТ 2026 появятся в личных кабинетах абитуриентов.

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