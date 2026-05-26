'Десять лет назад поступало 80 человек, сейчас – всего 14'. В Украине катастрофически упал спрос на критические специальности

В Украине катастрофически упал спрос на естественные и инженерные специальности, которые критически важны для оборонного сектора и послевоенного восстановления страны после завершения войны. Так, например, 10 лет назад на химический факультет Харьковского национального университета имени Каразина поступало 80 студентов, то в прошлом году таких было всего 14.

Об этом в интервью украинскому медиа заявила ректор ХНУ им. Каразина Татьяна Кагановская. По ее словам, для классического вуза сегодня стратегически важно усиливать интерес молодежи к естественным и инженерным наукам, ведь это вопрос будущей устойчивости страны. Она считает, что математика, естественные дисциплины, а также инженерные и IT-специальности формируют фундамент технологического развития, обороноспособности и восстановления Украины, однако привлекать абитуриентов на эти специальности проблематично.

"Недавно наш директор Института физико-технического факультета отчитывался, что в этом году мы вдвое увеличили набор на ядерную физику. В абсолютных цифрах это всего 20 человек, но для нынешних условий это невероятный результат. Показатели могли бы быть и лучше, но здесь мы сталкиваемся с глобальной проблемой, о которой я говорю постоянно: в Украине катастрофически падает спрос на естественные и инженерные специальности", – делится Кагановская.

"Для сравнения: если лет десять назад на химический факультет поступало 80 человек, то в прошлом году – всего 14. Мы каждого из них знаем поименно, буквально собирали этих абитуриентов по одному. Похожая ситуация на физике. Немного лучше на биологии, потому что сейчас набирают популярность биотехнологии и биоинженерия. Но в целом естественные науки переживают тяжелые времена", – добавляет она.

По словам руководительницы вуза, названные ею специальности имеют для Украины стратегическую ценность как во время войны, так и после ее завершения. В военное время такие специалисты обеспечивают работу цифровых систем, связи и создают технологические решения для безопасности. Кроме того, междисциплинарные направления, такие как робототехника, геоинформатика и науки о Земле, уже стали инструментами обороны, медицины и управления территориями.

Кагановская считает, что в послевоенный период роль инженеров только возрастет из-за необходимости в масштабном восстановлении страны. Именно поэтому вузы должны сделать все, чтобы технические направления стали для молодежи престижными и современными.

