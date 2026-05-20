'Ребенок не собирается никуда поступать после школы. Как реагировать?' Вопрос психолога вызвал споры в сети

Детский психолог Екатерина Жук обратилась к родителям с вопросом, как бы они отреагировали, если бы их ребенок сообщил, что не собирается никуда поступать после школы. А, например, хочет поработать год и потом решить, куда пойдет дальше, или вообще просто отдохнуть.

Эксперт отметила, что тема обучения и выбора профессии постоянно звучит в обращениях родителей и подростков и все это сопровождается тревогой. Об этом Жук написала в заметке на своей странице в Threads.

"Родители подростков, вопрос к вам: как бы вы отреагировали, если ваш ребенок сообщил, что не собирается никуда поступать после школы? А хочет проработать год и решить, куда дальше. Или вообще просто отдохнуть (нигде не работать). Тема учебы и выбора профессии звучит постоянно. И все это сопровождается тревогой со стороны самих подростков и их родителей", – поделилась Жук.

В комментариях пользователи сети разделились во взглядах. Родители отмечали, что не против, чтобы ребенок пропустил год, при этом он должен найти работу. Ведь, если столько времени ничего не делать, то это войдет в привычку. В то же время некоторые советовали сдать вступительный экзамен, результаты которого будут оставаться действительными и в следующем году. Это, по мнению украинцев, стоит сделать, пока свежие знания из школы.

"Если работать год – пожалуйста, а гулять – ни в коем случае. Войдет в кайф, не снимете с шеи потом".

"Gap year" прекрасная возможность познать себя. Это важный момент в становлении подростка. Главное в этот период родителям отступить, и не мешать, не спонсировать, ну вы поняли".

"На самом деле, вот этот год – это классная возможность понять, что делать со своей жизнью и дать себе время принять осознанное решение".

Многие родители подчеркивали, что лучше прислушаться к ребенку, ведь некоторые из подростков хоть и поступали в вуз, но потом отчислялись с учебы и шли работать. А некоторые из поступающих могут получить профессию, проучившись пять лет, а потом пойти работать совсем в другую сферу.

"Мне и представлять не надо. Сын хотел свободный год. Мы не позволили. Поэтому он сдал НМТ, поступил, проучился семестр в универе и отчислился. Это был непростой момент. Через месяц пошел в автошколу, возобновил занятия спортом, потом устроился на работу (это было и наше условие, и его желание) – и сейчас я думаю, это сразу была неплохая опция и зря мы ее не рассмотрели серьезно сразу".

"Ничего критического не будет точно. Не хуже, чем год–пять проучиться там, где скажут родители, а потом ни дня по специальности".

"Старшему сыну разрешила после школы ни куда не поступать. То скорее себя нашел жизни. Младшему – нет, настояла на учебе, то до сих пор себя еще ищет. Обвиняет, что учился зря только потратил время. А теперь думает что делать. 25-23 года. Старший учится в американском колледже и работает. Младший в поиске".

Напомним, директор украинской школы Дмитрий Ламза предложил некоторым нынешним выпускникам не поступать в учреждения высшего образования, а взять год перерыва (gap year). Он подчеркнул, что дети имеют не только волнение из-за выбора будущей специальности, но и глубокую усталость. В частности, после подготовки к вступительному экзамену, домашних заданий и дополнительных курсов.

Ламза отметил, что за рубежом год перерыва – нормальная практика, ведь выпускники имеют время, чтобы отдохнуть, поработать, путешествовать или набраться опыта. Благодаря такой паузе они делают осознанный выбор, а не поступают куда-нибудь, "потому что надо".

