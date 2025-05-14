Директор школы предложил украинским выпускникам взять gap year: лучше год перерыва, чем выгорание

Директор украинской школы Дмитрий Ламза предложил некоторым нынешним выпускникам не поступать в учреждения высшего образования, а взять год перерыва (gap year). Он подчеркнул, что дети имеют не только волнение из-за выбора будущей специальности, но и глубокую усталость. В частности, после подготовки к вступительному экзамену, домашних заданий и дополнительных курсов.

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Такое мнение педагог высказал в заметке в Facebook. Ламза отмечает, что за рубежом год перерыва – нормальная практика, ведь выпускники имеют время, чтобы отдохнуть, поработать, путешествовать или набраться опыта. Благодаря такой паузе они делают осознанный выбор, а не поступают куда-нибудь, "потому что надо".

"Я не призываю всех поголовно брать год паузы, но искренне считаю, что мы имеем право говорить об этом откровенно. Но главное - дети должны знать, что такой вариант существует. Не как побег, а как ресурс. Не как слабость, а как мудрость", – уверяет директор школы.

Более того он отметил, что такое условие предусмотрено законодательно.

"Закон Украины "Об образовании" гарантирует право ученика на индивидуальную образовательную траекторию (ч. 1 ст. 5). А значит, возможность временно отложить поступление, выбрав время и формат, который соответствует внутренней готовности ребенка – это не только эмоционально оправдано, но и законодательно допустимо", – добавляет педагог.

Ламза отмечает, что за такие взгляды часто критикуют, ведь они якобы подрывают дисциплину, дети будут терять темп обучения и мотивацию. В то же время, он обращает внимание, что не всегда диплом, полученный в состоянии выгорания без понимания "зачем" может быть лучше года перерыва.

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