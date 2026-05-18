МОН объяснило, почему выпускники редко выбирают физику и химию на НМТ: это важный сигнал

Поступающие редко выбирают физику и химию на национальном мультипредметном тесте, ведь это сложные дисциплины, требующие хорошей базы, лабораторной культуры и системной подготовки. На этом отметил заместитель министра образования и науки Николай Трофименко.

По словам чиновника, физика и химия исторически относятся к предметам, которые выбирает меньше поступающих. В то же время он считает это важным сигналом, поскольку государству необходимо усиливать интерес к STEM у школьников, информирует Освіта.ua.

"Именно поэтому МОН работает над обновлением содержания образования, поддержкой STEM-пространств, современных лабораторий, оборудованием для школ. Ребенок должен видеть физику и химию не только как сложные формулы в тетради, а как инструмент, которым можно объяснять мир и создавать вещи", – отмечает Трофименко.

В 2026 году физика и химия остаются аутсайдерами выбора будущих абитуриентов: из более 355 тысяч зарегистрированных на НМТ химию для сдачи выбрало 3 тысячи, а физику – 11 тысяч человек.

Самыми популярными предметами по выбору являются иностранные языки (английский выбрали 112 тысяч участников, немецкий – почти 4 тысячи, французский – 336, испанский – 217 человек). Также достаточно популярными предметами по выбору являются география и биология (почти 111 тысяч и 75 тысяч человек соответственно). Украинскую литературу выбрали для сдачи более 38,5 тысяч потенциальных студентов.

