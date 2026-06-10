Результаты НМТ 2026: когда обнародуют баллы основной и дополнительной сессий

После прохождения национального мультипредметного теста (НМТ) участники экзамена могут сразу узнать количество набранных баллов. Для конкурсного отбора будут использоваться результаты по каждому предмету, переведенные в шкалу 100–200. Чтобы получить результаты по шкале 100–200 баллов по каждому предмету НМТ нужно набрать не менее 15% от общего количества тестовых баллов (по украинскому языку и истории Украины – не менее 15% + 1 тестовый балл).

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Об этом сообщает Украинский центр оценивания качества образования. Официальные результаты УМТ будут размещены в персональных кабинетах для участников основных сессий – до 3 июля, для дополнительных – до 29 июля.

Также в персональных кабинетах для участников и участниц будет доступна опция формирования Информационной карточки участника УМТ, необходимой для поступления в учреждения высшего образования Украины. Для всех специальностей будут установлены коэффициенты к результатам за каждый предмет УМТ. Информация о значении этих коэффициентов и алгоритм расчета конкурсного балла представлены в Порядке приема на обучение для получения высшего образования в 2026 году.

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Ознакомиться с таблицами перевода баллов в шкалу 100-200 можно по ссылке. Чтобы заранее оценить свои возможности на поступление, УЦОКО советует воспользоваться калькулятором конкурсного балла НМТ-2026.

Для поступления в зарубежные учебные заведения абитуриенты могут получить выписку из сведений результатов УМТ – справку с подписью директора УЦОКО и печатью учреждения. Заказать ее можно, воспользовавшись специальным сервисом на веб-сайте Украинского центра. Изготовление и выдача выписок УЦОКО осуществляет на бесплатной основе в сроки, определенные Законом Украины "Об обращениях граждан" – до 5 рабочих дней.

УЦОКО отправляет оригиналы заказанных документов только в пределах Украины Укрпочтой (за счет учреждения) или "Новой почтой" (заявитель заказывает за свой счет услугу "Курьерская доставка").

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