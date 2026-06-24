Как рассчитать конкурсный балл при поступлении в 2026 году: онлайн-калькулятор

Абитуриенты, сдавшие в этом году национальный мультипредметный тест (НМТ), могут самостоятельно рассчитать свой конкурсный балл. Специальным калькулятором для этого можно воспользоваться на сайте "Вступ-2026", который является частью Единой государственной электронной базы по вопросам образования (ЕГЭБО).

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Подробнее об этом калькуляторе рассказало на своей странице в Facebook Государственное предприятие "Инфоресурс". А также объяснило правильный алгоритм использования сервиса. Сам сервис можно найти по этой ссылке.

В целом ввод данных происходит в семь этапов. Важно заполнить все правильно:

Выберите год сдачи НМТ и специальность (специализацию), на которую планируете поступать. После этого система сама определит формулу подсчета и подберет предметные коэффициенты. Укажите оценки по трем обязательным предметам НМТ. Выберите четвертый предмет по выбору и укажите оценку по нему. Если специальность предусматривает творческий конкурс, то укажите оценку за него. Если у вас есть дополнительная оценка, например за окончание курсов, то укажите ее. В заключение выберите значения регионального и отраслевого коэффициентов. Нажмите кнопку "Рассчитать".

Абитуриенты из прифронтовых областей получат дополнительный региональный коэффициент при расчете баллов. Для участников НМТ в Запорожской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской областях он составит 1,07. В Днепропетровской, Полтавской, Черниговской областях коэффициент равен 1,04.

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Отраслевой коэффициент равен 1,02 и применяется к специальностям, пользующимся особой государственной поддержкой. Найти их можно в приложении 9 к Порядку приема 2026 года. Но учтите, что этот коэффициент действует только для заявлений с приоритетом 1 или 2.

Калькулятор предназначен для абитуриентов после 11 класса или на основе образовательного уровня младшего бакалавра или профессионального младшего бакалавра.

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