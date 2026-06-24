Как рассчитать конкурсный балл при поступлении в 2026 году: онлайн-калькулятор
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Абитуриенты, сдавшие в этом году национальный мультипредметный тест (НМТ), могут самостоятельно рассчитать свой конкурсный балл. Специальным калькулятором для этого можно воспользоваться на сайте "Вступ-2026", который является частью Единой государственной электронной базы по вопросам образования (ЕГЭБО).
Подробнее об этом калькуляторе рассказало на своей странице в Facebook Государственное предприятие "Инфоресурс". А также объяснило правильный алгоритм использования сервиса. Сам сервис можно найти по этой ссылке.
В целом ввод данных происходит в семь этапов. Важно заполнить все правильно:
Абитуриенты из прифронтовых областей получат дополнительный региональный коэффициент при расчете баллов. Для участников НМТ в Запорожской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской областях он составит 1,07. В Днепропетровской, Полтавской, Черниговской областях коэффициент равен 1,04.
Отраслевой коэффициент равен 1,02 и применяется к специальностям, пользующимся особой государственной поддержкой. Найти их можно в приложении 9 к Порядку приема 2026 года. Но учтите, что этот коэффициент действует только для заявлений с приоритетом 1 или 2.
Калькулятор предназначен для абитуриентов после 11 класса или на основе образовательного уровня младшего бакалавра или профессионального младшего бакалавра.
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