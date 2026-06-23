Как зарегистрировать электронный кабинет абитуриента, если в документах об образовании ошибка: инструкция

Если абитуриент не может создать электронный кабинет из-за несовпадения данных в Единой государственной электронной базе по вопросам образования (ЕГЭБО), он может воспользоваться двумя вариантами решения этой проблемы. Так, абитуриент может получить документ с правильными данными и с его помощью зарегистрировать электронный кабинет. Для этого необходимо обратиться в учебное заведение, выдавшее документ.

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Также абитуриент может создать электронный кабинет с ошибкой, а после поступления получить дубликат. В таком случае дальнейший алгоритм действий зависит от типа ошибки, сообщает государственное предприятие "ИНФОРЕСУРС".

Ошибка в дате рождения

Абитуриенту необходимо обратиться в службу поддержки ГП "Инфоресурс", отправив письмо на адрес [email protected] с темой "Ошибка при регистрации". К письму необходимо приложить:

Скан-копии (фото) документа об образовании, на основании которого вы регистрируете личный кабинет, – с ФИО, серией, номером, датой выдачи.

Сканкопии (фото) паспорта – с ФИО, серией, номером, датой выдачи, сроком действия (для ID-паспорта).

Сканкопию (фото) РНОКПП (идентификационный код).

Скриншот с ошибкой.

Контактный номер телефона.

Либо абитуриенту необходимо обратиться в Приемную комиссию любого учреждения профессионального предвысшего или высшего образования с соответствующими документами. Там составят обращение к администратору ЕГЭБО с просьбой исправить ошибку.

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Ошибка в фамилии, имени, отчестве (при наличии)

Необходимо обратиться в приемную комиссию любого учреждения профессионального предвузовского или высшего образования с соответствующими документами. Там создадут карточку физического лица в ЕГЭБО или добавят документ с ошибкой к существующей карточке. Либо абитуриент может отправить письмо на адрес [email protected] с темой "Ошибка при регистрации". К письму следует приложить:

Скан-копии (фото) документа об образовании, на основании которого вы регистрируете личный кабинет, – с ФИО, серией, номером, датой выдачи.

Сканкопии (фото) паспорта — с ФИО, серией, номером, датой выдачи, сроком действия (для ID-паспорта).

Сканкопию (фото) РНОКПП (идентификационный код).

Скриншот с ошибкой.

Контактный номер телефона.

После внесения изменений система позволит зарегистрировать личный кабинет в ЕГЭБО.

Заменить документ с ошибками необходимо будет до 1 ноября 2026 года (но не раньше, чем вас зачислят на обучение).

Возможность создания электронного кабинета на основании документа с ошибками введена для удобства абитуриентов на основании письма МОН № 1/12181-26 от 05.06.2026 "О поступлении с документами о базовом и полном общем среднем образовании, содержащими ошибки", ведь в случае длительной замены документа можно не успеть зарегистрировать личный кабинет.

Проверить свои документы об образовании можно в Реестре по ссылке:

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