Что делать, если во время НМТ виснет тест? Пошаговая инструкция, которая спасет ваши нервы и баллы

В социальных сетях активно обсуждают технические сбои, которые регулярно случаются во время сдачи Национального мультипредметного теста (НМТ) и могут стоить абитуриентам баллов. На случай таких проблем существует четкий алгоритм действий, который может дать право на апелляцию.

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Им в своем TikTok-блоге поделилась учительница английского языка Андриана Паук. По ее словам, если на НМТ что-то идет не так, важно действовать сразу, иначе доказать сбой после завершения теста будет невозможно. Она также дала инструкцию, как поступать в таких случаях, чтобы иметь право добиваться повторной сдачи теста.

Что делать во время сбоя

Если во время теста не загружаются задания, система не показывает изображения, не работают какие-то кнопки и т.д., главное – не игнорировать проблему. Фиксировать факт нужно прямо в кабинете во время сессии.

Первый шаг в таком случае – это поднять руку и немедленно позвать инструктора. "И когда к вам подходит инструктор, вы ему вслух, так, чтобы это обязательно слышали другие ученики, говорите: "Я хочу, чтобы вы зафиксировали в протоколе проведения этого теста, что у меня не работает такое-то задание"", – посоветовала учительница.

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Также Паук отметила, что важно предупредить, что вы планируете писать апелляцию после завершения НМТ. Это намерение также обязательно должно быть зафиксировано в протоколе.

Почему это критически важно

Как отмечает Паук, если не зафиксировать проблему во время самого тестирования, после выхода из аудитории доказать факт технического сбоя уже не удастся. И наоборот – зафиксированное нарушение дает шанс на повторное прохождение НМТ. "Если вы это зафиксируете прямо на тесте, вы напишете апелляцию, потом вы сможете этот тест пересдать во время дополнительной сессии", – объяснила педагог.

Паук призвала учеников не бояться заявлять о технических сбоях, ведь это их право. "Не бойтесь вслух говорить о том, что происходит не так, как должно", – сказала она.

Она также напомнила, что главная цель тестирования – дать возможность поступить в заветное заведение образования. Именно поэтому важно отстаивать свои права во время его прохождения.

Ранее OBOZ.UA рассказывал историю выпускницы из Винницы Ангелины Диденко, которая не смогла сдать НМТ из-за технических сбоев в блоке по математике, и сейчас добивается права принять участие в дополнительной сессии.

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