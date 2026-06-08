'Я готова пройти полиграф'. Выпускница из Винницы просит пересдать НМТ из-за технических проблем: некорректно работала мышка, компьютер завис

В Виннице разгорается скандал вокруг Национального мультипредметного теста (НМТ). Выпускница по имени Ангелина Диденко заявила о технических трудностях при сдаче теста и попросила дать ей разрешение пройти его еще раз во время дополнительной сессии.

Видео дня

Главные истории дня

Мать девушки Виктория Диденко обнародовала видеообращение дочери в своих соцсетях. В ролике, продолжительностью почти 4 минуты Ангелина подробно описывает ход экзамена и утверждает, что неисправности оборудования существенно повлияли на ее результат. Кроме того, на кадр наложен субтитр, в котором девушка выражает готовность пройти проверку на полиграфе, чтобы доказать свою правоту.

Видеообращение выпускницы

В своем ролике Ангелина рассказывает, что является медалисткой, неоднократно побеждала на областном этапе МАН по медицине, имеет призовые места на всеукраинских олимпиадах по биологии и долгое время готовилась к поступлению в медицинский университет. По ее словам, во время НМТ 1 июня она столкнулась с рядом технических проблем, которые не позволили ей нормально выполнять задания. В частности девушка пожаловалась, что с первых минут экзамена некорректно работала компьютерная мышь. После обращения к инструктору, по ее словам, ей предложили пользоваться бегунком или клавиатурой, однако это усложнило навигацию по тесту и привело к потере времени.

"Когда ты на автомате пытаешься прокрутить задание колесиком, страница летит вниз с заданиями. Ты нервничаешь и тратишь кучу времени, чтобы просто вернуться к заданиям. Таймер при этом никто не останавливал и дополнительное время мне никто не давал", – заявила Ангелина.

Далее, по словам выпускницы, во время блока по математике возникли проблемы с зависанием компьютера. Она объяснила, что при увеличении масштаба страницы система каждый раз зависала, из-за чего приходилось ждать восстановления работы и терять время на заданиях. Отдельно она отметила, что позже, после появления тестовых материалов в открытом доступе, выяснилось, что в одном из математических заданий некорректно отобразился интеграл. По словам Ангелины это сделало невозможным правильное решение.

Из-за задержек при прохождении теста по математике, как рассказала девушка, на блок по украинскому языку оставалось около десяти минут. Она отмечает, что не успевала завершить задание, а система продолжала работать с перебоями. "Я уже не успевала думать, пыталась, чтобы наугад проставить ответы, но система продолжала зависать. Я не успела сделать даже этого. У меня началась паника от бессилия, и весь перерыв я проплакала в коридоре", – рассказала выпускница.

Еще один технический сбой, по словам девушки, произошел уже во время проверки результатов. Тогда компьютер завис уже в присутствии инструктора. После экзамена семья обратилась к администрации пункта тестирования, а затем – в региональный центр оценивания качества образования. Там, по словам Ангелины, им сообщили о невозможности решения ситуации на этом этапе.

Девушка утверждает, что впоследствии старший инструктор составила объяснение, в котором частично подтвердила обращение относительно работы техники и сбой системы сохранения ответов, но, по словам выпускницы, не отразила эмоционального состояния во время экзамена. "Она забыла о моих слезах и о том, что компьютер завис в ее же руках. Но даже она официально зафиксировала на бумаге, что я обращалась по поводу некорректной работы мышки и на тесте был сбой работы сервиса – не сохранялись ответы. И самое главное – она прямо написала: я не предоставила инциденту достаточного внимания", – рассказала участница НМТ.

В обращении Ангелина подчеркнула, что не согласна с оценкой ситуации. Она попросила разрешить ей пересдать НМТ в дополнительную сессию на исправном оборудовании. Девушка также отметила, что годами готовилась к поступлению и хочет получить честную возможность показать свои знания.

Позиция семьи и соцсетей

Семья выпускницы также настаивает, что технические проблемы повлияли на результаты тестирования. Мать девушки сообщила, что дочь неоднократно обращалась к инструкторам из-за проблем с мышью и навигацией, а потери времени при выполнении заданий, по их мнению, были критическими.

После публикации видеообращения в соцсетях девушку поддержали пользователи, которые призвали проверить ситуацию и обеспечить объективное рассмотрение ее обращения.

Объяснение Винницкого регионального центра

В Винницком региональном центре оценивания качества образования сообщили, что обращение выпускницы находится на рассмотрении, однако пока оснований для аннулирования результатов не установлено. Об этом "Суспільному. Винница" рассказал директор центра Геннадий Кузьменко.

Он отметил, что перед проведением тестирования вся техника проходит обязательную проверку специальным программным обеспечением, а система фиксирует все действия участников во время работы. При этом Кузьменко признал, что по результатам анализа хронологии выполнения теста больше всего времени выпускница потратила на блок по математике, после чего на выполнение заданий по украинскому языку осталось около десяти минут.

В центре также сообщили, что во время проверки не было зафиксировано подтвержденных технических сбоев компьютера. Но подтвердили, что Ангелина обращалась в начале тестирования за помощью с настройкой масштаба изображения на экране компьютера. Остальные ее обращения якобы касались предоставления дополнительных черновиков.

Кузьменко отметил журналистам, что окончательное решение о возможности аннулирования результатов и допуска к дополнительной сессии должен принять Украинский центр оценивания качества образования в соответствии с установленными процедурами. После завершения проверки семья выпускницы должна получить официальный ответ. Впрочем родные девушки пока настаивают на возможности повторно пройти НМТ.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что в УМТ по украинскому языку обнаружили задание, которое содержало ошибку.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!